Cade per strada, sbatte la testa e finisce in un canale di scolo. È morta così Benedetta Mandarò, 58enne residente a Borgetto, in provincia di Palermo. Sul posto, lungo via Romitello, sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Mandarò era una dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo siciliano.

Cade per strada e muore: le indagini

I contorni di questa storia però non sono ancora del tutto chiari. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la procura ha disposto l’autopsia sul corpo della 58enne. Sulla morte della donna si è espresso anche il sindaco di Borgetto Roberto Davì. «Ci uniamo al dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Benedetta, da tutti conosciuta come Bettina – dice il primo cittadino-. Era una persona di profonda fede, affabile, gentile e stimata da tutti. La sua scomparsa addolora l’intera comunità».