Foto di REI TV

È morta la donna di 57 anni che nel pomeriggio era precipitata dal balcone della propria abitazione a Mascali, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava pulendo i vetri di casa quando, probabilmente per un perdita di equilibrio, è caduta da una scala a forbice sistemata sul balcone al secondo piano di una palazzina.

L’elisoccorso e il ricovero d’urgenza al Cannizzaro

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla donna in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. Il trasporto d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania è avvenuto in codice rosso, a causa delle gravissime condizioni riportate nella caduta.

Ricoverata in rianimazione, è deceduta dopo alcune ore

Una volta giunta al nosocomio etneo, la donna 57enne di Mascali è stata immediatamente affidata alle cure del Trauma Center dell’ospedale e successivamente trasferita nel reparto di Rianimazione, dove però è morta dopo alcune ore a causa dei gravi traumi riportati. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni erano apparse da subito critiche.