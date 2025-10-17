Foto generata con IA

Era morto nella sua casa, a Pedara in provincia di Catania, da tre anni e di lui non si avevano più notizie. Una storia di solitudine e abbandono che riguarda un pensionato di 86 anni il cui corpo, ormai mummificato, è stato ritrovato dopo l’allarme lanciato dal capo condominio della palazzina di tre piani in cui l’uomo viveva.

I rapporti del pensionato con il fratello

Secondo quanto spiega l’AGI il capo condominio ha cercato il pensionato per recapitargli alcune comunicazioni. Non riuscendo nel suo obiettivo avrebbe stabilito un contatto con il fratello della vittima. Quest’ultimo però, a sua volta, non aveva legami con il parente per via di rapporti familiari incrinati ormai da tempo. Nella casa di Pedara in cui è morto l’uomo sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco del distaccamento di acireale.