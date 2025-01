Il caso dell’anziano morto e tenuto in casa per ottenere la pensione. Decesso risalirebbe a inizio 2023

Foto generata con IA

Potrebbe risalire all’inizio del 2023 il decesso di Giuseppe Zagone, il 92enne il cui corpo mummificato è stato scoperto nei giorni scorsi a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Secondo le ipotesi dei magistrati della procura di Termini Imerese l’anziano sarebbe stato tenuto in casa, da due dei tre figli, per continuare a ottenere la pensione. Una somma mensile pari a 2500 euro. Il corpo di Zagone è stato trovato in casa, avvolto in un piumone, all’interno di un immobile in via Gottilla. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stato il terzo figlio, insospettitosi perché non riusciva a vedere il padre da diverso tempo. I familiari dell’uomo sono stati sentiti dai carabinieri e adesso sono accusati di occultamento di cadavere.

In un primo momento era circolata la notizia che la morte dell’anziano risalirebbe ai primi mesi del 2024, tuttavia adesso, con le prime indiscrezioni dell’autopsia, sembrerebbe prendere corpo l’ipotesi che il decesso sia riconducibile a inizio 2023. Se gli esami condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo accerteranno che la morte risale al gennaio 2023, dovranno essere risarciti all’Inps, Istituto nazionale di previdenza sociale, circa 70mila euro, oltre agli interessi. ‭«Il figlio del signor Giuseppe ogni tanto lo vedevamo uscire ed entrare, ma non dava confidenza né niente – ha spiegato una residente di Ventimiglia di Sicilia durante un’intervista al programma televisivo Pomeriggio 5 – Ci dicevamo giusto “buongiorno e buonasera”. Non avevamo mai sospettato di nulla – conclude – perché non conoscevamo l’anziano e il figlio raramente lo vedevamo. Era un po’ schivo e silenzioso».