I tre braccianti agricoli morti sulla statale 194. Tornavano ad Adrano dopo avere raccolto le arance

Foto Radio Una Voce Vicina

Tornavano da una giornata di lavoro, trascorsa a raccogliere arance nelle campagne di Francofonte, in provincia di Siracusa. Poi il viaggio di ritorno verso casa, in direzione Adrano, nel Catanese. Al chilometro 19 della strada statale 194 Ragusa-Catania, in direzione Lentini, Rosario Lucchese (18 anni), Salvatore Lanza (54 anni) e Salvatore Pellegriti (56 anni) sono morti nell’incidente che ha coinvolto il mezzo sul quale viaggiavano. Si tratta di un pulmino a nove posti che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone. Nel sinistro sono rimaste gravemente ferite altre cinque persone tra cui l’autista del furgone, un uomo originario di Vizzini.

Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco, diverse ambulanze e due elisoccorsi. Secondo quanto si apprende, Lanza e Pellegriti sono morti sul colpo mentre Lucchese è stato estratto ancora vivo dall’abitacolo del mezzo. Le condizioni del 18enne sono però apparse subito gravi e il ragazzo è deceduto poco dopo, a quanto pare durante il trasporto in ospedale. Gli altri braccianti agricoli feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Marco di Catania, al nosocomio di Lentini e in quello di Caltagirone. All’ospedale Cannizzaro di Catania, come fanno sapere fonti sanitarie, è stato ricoverato un 56enne di Fracofonte con diverse fratture. Ad Adrano, città d’origine delle tre vittime, il sindaco Fabio Mancuso ha proclamato il lutto cittadino fino a quando verranno celebrati i funerali. Il primo cittadino ha anche pubblicato un post su Facebook: la scritta di colore bianco «pieno di dolore» su uno sfondo nero. In pochi minuti, tanti concittadini hanno lasciato il proprio messaggio di condoglianze alle famiglie dei tre braccianti agricoli.

Sul luogo dell’incidente, con la strada interdetta alla circolazione, sono intervenute le squadre di Anas e i carabinieri di Augusta. A loro è affidato il compito di ricostruire la dinamica del sinistro con i mezzi che sono stati posti sotto sequestro. Le vittime, insieme ai colleghi, erano alle dipendenze di una ditta di Adrano. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14 in un tratto di strada con striscia continua di colore giallo e, secondo le prime informazioni, entrambi i mezzi coinvolti hanno impattato frontalmente sul lato sinistro: segno che uno dei due veicoli ha probabilmente invaso la corsia di marcia opposta.