Incidente sulla Ragusa-Catania: sale a tre il numero delle vittime. Arteria chiusa al traffico

Foto Radio Una Voce Vicina

Sale a tre il numero delle vittime dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada statale 194 Ragusa-Catania, in territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Le persone decedute, secondo quanto si apprende, erano tutti originarie di Adrano. L’impatto ha coinvolto un furgone che trasportava dei braccianti agricoli e un mezzo pesante. Le persone rimaste ferite sono cinque e alcune versano in condizioni critiche. Sul posto, all’altezza del chilometro 19, sono presente le squadre Anas, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Subito dopo il sinistro è intervenuto anche l’elisoccorso.