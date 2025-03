Incidente sulla Ragusa-Catania: due morti e otto feriti gravi

È di due morti e otto feriti gravi il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 194 (Ragusa-Catania), all’altezza di contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Uno scontro in cui sono stati coinvolti diversi mezzi e in cui due persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. La dinamica dell’impatto non è ancora chiara ma, stando a quanto emerso finora, a scontrarsi sarebbero stati un camion e un furgone con a bordo dei braccianti agricoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona interessata dall’incidente e le forze dell’ordine che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ed è stato chiesto l’intervento anche di un elisoccorso per il trasporto dei feriti negli ospedali. Nel tratto della Ss 194 interessato dall’incidente, al momento, il traffico è bloccato.