I migliori sconti per il Black Friday 2024

Foto di un-perfekt

Il Black Friday è nato come evento dedicato allo shopping pre-natalizio divenendo, con il passare dei decenni, un appuntamento imprescindibile per chi ama dedicarsi agli acquisti online ogni volta che ne ha l’occasione. L’evento, che nel 2024 avrà luogo il 29 novembre, consentirà ancora una volta di risparmiare sugli acquisti, sia online che in negozio. Di origine americana, dove ancora oggi diverse persone si accampano davanti alle vetrine dei negozi più “cool” già il giorno prima dell’inizio delle offerte, il “Venerdì Nero” è oggi famosissimo in tutto il mondo.

Da quando si è sviluppato l’eCommerce è aumentato il numero di eShop italiani e internazionali a riservare sconti e promozioni. E spesso le offerte non si limitano alle 24 ore del Black Friday, continuando per più giorni, fino a raggiungere il Cyber Monday, previsto il lunedì successivo. Fondamentale, per accaparrarsi quanto desiderato a prezzi davvero convenienti, è inserire gli articoli in carrello appena scocca la mezzanotte, evitando così che vadano esauriti.

Codici sconto per il Black Friday

È certo che, in occasione del Venerdì Nero, le probabilità di fare buoni affari aumentano esponenzialmente. Sono tante le promozioni esclusive e i codici sconto rilasciati per il Black Friday in grado di ridurre notevolmente il prezzo di diversi articoli.

I codici sconto, conosciuti anche come coupon, codici promozionali, voucher e buoni sconto, sono ormai uno strumento imprescindibile per gli habitué dello shopping su internet. Ma, caratterizzandosi per la loro durata limitata nel tempo, è importante approfittarne subito dopo il loro rilascio.

Un buon modo per venirne a conoscenza consiste nell’iscriversi alla newsletter del sito in cui si intende acquistare. Ancora più comodo è cercarli nei siti di codici sconto. Si tratta di portali che raccolgono, verificano e pubblicano codici sconto e offerte di svariati store online, mettendoli a disposizione degli utenti in modo facile e gratuito. Un esempio di questi portali è Discoup.com, sito di raccolta di codici sconto che oltre ad aggiornarli costantemente li offre in un unico luogo e con la possibilità di prelevarli in pochi click. Altrettanto utile è il fatto di che il sito specializzato in buoni sconto fornisca tutte le informazioni relative alla data d’inizio dei codici e alle promozioni attive in un determinato momento.

Black Friday Amazon

Amazon rappresenta uno dei colossi dell’eCommerce, tanto che il sito ufficiale è oggetto di moltissime visite giornaliere. Le opzioni disponibili sono infinite. Se i prodotti elettronici recitano la parte del leone, nel catalogo appaiono anche prodotti per la casa, giocattoli e libri. Fanno parte dei più richiesti gli elettrodomestici per la casa, tablet, smartphone e televisori.

Quando giunge il Black Friday, l’eShop è preso letteralmente d’assalto. Normalmente, le offerte e gli sconti di Amazon per il Venerdì Nero tendono a protrarsi fino al Cyber Monday: si crea così un weekend interamente dedicato agli sconti, con offerte a tempo, offerte del giorno e offerte in vetrina. A rientrare nelle promozioni di durata limitata sono quegli articoli che esercitano grande richiamo nel pubblico e, in quanto tali, disponibili in piccole quantità.

Black Friday MediaWorld

Anche MediaWorld è abituata a concedere durante il Black Friday sconti davvero invitanti. Ma le offerte, a dire il vero, si dipanano per tutto il mese di novembre, riservando parecchie sorprese ogni giorno. Ovviamente, è in prossimità del Venerdì Nero che le offerte speciali e i codici sconto MediaWorld diventano ancora più vantaggiosi.

Negli scorsi anni MediaWorld, nel selezionare le offerte per il Black Friday, ha riservato una particolare attenzione a smartphone, TV, tablet e notebook, ed è probabile che ciò si ripeta nuovamente. Gli sconti probabilmente coinvolgeranno anche prodotti come fotocamere e piccoli elettrodomestici. Saranno protagoniste anche delle promozioni lampo o, comunque, con dei limiti di tempo piuttosto ristretti.

Black Friday Unieuro

Al pari di quanto fatto da Mediaworld, anche Unieuro dedica tutto il mese di novembre al Black Friday. Allo stesso modo, le offerte più allettanti si concentreranno nella giornata del 29 novembre, ossia quella del Black Friday vero e proprio. Tra i vari store ad aderire al Venerdì Nero, Unieuro è uno di quelli a regalare il numero più elevato di articoli a prezzo scontato. E questo significa avere minori difficoltà nel trovare l’oggetto del desiderio.

Quali sono le categorie a registrare il maggiore interesse? Sicuramente la lista include prodotti del comparto informatico, televisori, giochi, console gaming, smartphone ed elettrodomestici.

Black Friday eBay

Quello di eBay è da tempo uno degli shop più visitati del Web. D’altro canto, la ricchezza e varietà di articoli presenti nel suo catalogo è invidiata da molti altri eCommerce. Non poteva, di conseguenza, rinunciare a promuovere offerte e coupon in occasione del Black Friday.

Le promozioni, partendo dalla mezzanotte del venerdì, sono destinate a proseguire sabato e domenica, per concludersi al termine del Cyber Monday, comprendendo anche offerte speciali limitate su articoli molto richiesti. Un’ottima occasione per comprare prodotti elettronici, videogiochi, iPhone, smartphone, tablet ma anche arredi e complementi d’arredo, abbigliamento, orologi, gioielli e giocattoli.

Black Friday Asos

Altra realtà a proporre sconti durante il Black Friday è Asos. Dal suo sito ufficiale, nella giornata dell’evento, i codici sconto garantiscono forti ribassi sui prezzi di listino. E le offerte a durata limitata sono altrettanto allettanti.

I capi d’abbigliamento, le calzature e gli accessori inseriti in catalogo continueranno a essere oggetto di sconti anche nei giorni seguenti. Un’occasione da non perdere per acquistare capi di marchi celebri come Ralph Lauren e The North Face come cappotti, maglieria, jeans e abiti completi.