Belpasso, aggredisce e minaccia per strada la ex compagna: «Tu finisti»

«Tu finisti». È questa la minaccia urlata alla ex compagna aggredita in mezzo alla strada a Belpasso, in provincia di Catania, da un 34enne che è stato arrestato dai carabinieri per i reati di atti persecutori e lesioni personali. È stata proprio la vittima a raccontare di essere stata aggredita fisicamente dall’ex compagno, che l’avrebbe raggiunta per strada chiedendole di seguirlo «per chiarire». Di fronte al suo rifiuto, però, l’avrebbe insultata, strattonata tirandole i capelli e anche picchiata. A confermare il racconto della vittima sono stati anche due clienti del bar che hanno assistito alla scena mentre bevevano un caffè seduti al tavolino. Sentendo le urla della donna, sono intervenuti per fermare l’uomo e hanno allertato i carabinieri. Il 34enne che si era allontanato e nascosto nei paraggi, mentre la donna faceva vedere ai militari i lividi al braccio destro, è tornato per minacciarla di nuovo mimando con la mano anche il segno della croce. L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.