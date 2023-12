Baby gang, arresti e denunce a Catania e Palermo: pistole, armi, tirapugni e droga

Ci sono anche le province di Catania e Palermo tra le 14 in tutta Italia in cui è in corso un’operazione sulle baby gang. Cinquecento sono i poliziotti impegnati nelle città che, nell’ultimo periodo, sono state teatro di episodi delittuosi riconducibili a gruppi criminali giovanili. Una quarantina di persone, di cui circa il 25 per cento minorenni, sono state arrestate e ne sono state denunciate circa 70, di cui un terzo minorenni.

Nel corso dell’operazione sono già state sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni e anche centinaia di dosi di droga, alcune delle quali vicino a un istituto scolastico, e diverse somme di denaro per un totale di circa 10mila euro, perlopiù provenienti dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile in contesti contigui al mondo dei trapper. Oltre alle due città siciliane, l’operazione interessa anche Arezzo, Bari, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona.