«Azzerati i ritardi dei referti istologici all’Asp di Trapani»: l’annuncio dell’assessora regionale

Foto di Costruire Salute

«Il piano straordinario per azzerare i tempi di attesa nella refertazione dei campioni di anatomia patologica all’Asp di Trapani ha funzionato». L’annuncio arriva dall’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni poco dopo la notizia dell’invio degli ispettori da parte del ministero della Salute. «Il lavoro assegnato alle aziende del servizio sanitario regionale, coinvolte per esaminare gli oltre tremila campioni istologici, è stato concluso nei tempi prestabiliti», comunica Faraoni che è stata informata dal gruppo di lavoro che ha precisato anche che solo venti referti, risalenti a gennaio e febbraio del 2025, in considerazione della loro particolare tipologia, abbiano richiesto una ulteriore attività di verifica. È stato suggerito, inoltre, al direttore sanitario dell’Asp di Trapani di istituire una task-force per completare nel più breve tempo possibile le comunicazioni a tutti i pazienti in attesa.

«L’azzeramento dell’arretrato – sottolinea Faraoni – è frutto dell’atto di indirizzo fortissimo voluto dal presidente della Renato Schifani e della buona volontà messa in campo da tutte le strutture sanitarie chiamate a collaborare. Questo ci conforta perché dimostra che la nostra Regione è in grado di rispondere al bisogno del cittadino di sapere e perché tutto è avvenuto in tempi velocissimi, che hanno preceduto anche la notizia di un’ispezione ministeriale. Per questo rivolgo un ringraziamento particolare a quanti hanno collaborato e garantito il raggiungimento del risultato».