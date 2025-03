Salute, entro il 14 marzo saranno smaltiti i 3.300 referti non processati dall’Asp di Trapani

Foto di Costruire Salute

Le diverse aziende sanitarie siciliane sono all’opera per smaltire entro il 14 marzo i 3.300 referti non processati dall’Asp di Trapani. Dopo quella data sarà valutato, insieme alla Regione, come portare a regime la refertazione degli esami istologici che arrivano ogni giorni dai diversi ospedali della provincia. Intanto si apprende che l’Asp di Trapani aveva inviato il 5 dicembre 2024 la richiesta di autorizzazione all’assessorato regionale alla Salute per bandire il concorso di primario di Anatomia patologica e la risposta dagli uffici è giunta lo scorso 4 marzo.

Si riscontra nella delibera del direttore generale del 7 marzo con la quale viene indetta la «procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile per direttore di struttura complessa Anatomia patologica». Il precedente primario, Domenico Messina, era andato in pensione il primo novembre 2024. Infine giovedì scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per la mobilità e contestuale bando di concorso per quattro posti a tempo indeterminato di anatomopatologo.

È stata presentata una sola richiesta di mobilità, e a breve il medico dovrebbe prendere servizio all’Asp. Sono tre invece le domande per il concorso. Il direttore Ferdinando Croce nei giorni scorsi aveva dichiarato che su nove specialisti in pianta organica sono in servizio solo tre, e che i precedenti bandi erano andati deserti.