Elezioni a Catania: Savoca presenta la giunta. Ci sono pure due ex assessori comunali

Il candidato sindaco di Catania di Sud chiama Nord Gabriele Savoca ha presentato questa mattina i suoi assessori alla presenza del leader e deputato regionale Cateno De Luca, del coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e del deputato regionale ed ex assessore comunale Ludovico Balsamo. Sono Federico Portoghese, dottore commercialista, ex commissario del Comune di Catania, designato vicesindaco con delega al Bilancio; Cinzia Torrisi, docente di Lettere, già assessora alla Cultura; Francesco Zaccà, titolare di un negozio di armi e articoli sportivi, designato assessore con delega alla Sicurezza e alle attività produttive; la dirigete sindacale Giusi Vindigni, designata assessora ai Servizi sociali; Davide Musumeci, arbitro di calcio che si occuperà di sport.

«La scelta di presentare oggi i primi assessori della nostra squadra – spiega Savoca – ha un significato ben preciso. Siamo liberi e lontani dalle logiche di spartizione del potere che oggi si stanno consumando negli schieramenti politici in campo. Chi oggi ha scelto di essere al nostro fianco lo ha fatto senza se e senza ma. Lo ha fatto perché crede nel nostro progetto senza nulla pretendere in cambio. Ringrazio chi ha deciso di esserci dimostrando di amare davvero questa città senza condizioni». «Con la presentazione di stamattina – dice De Luca – dimostriamo che ci sono in città uomini e donne competenti che vogliono lavorare per Catania. Prima della fine della campagna elettorale presenteremo tutta la squadra al completo perché l’individuazione dei nostri candidati e candidate a ruolo di assessori non fa parte del classico canovaccio dei pesi e contrappesi politici. Questa competizione elettorale – conclude – può riservarci un risultato eclatante se ogni candidato e candidata darà il massimo per farsi portavoce del progetto di rinnovamento di Sud chiama Nord».