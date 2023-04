De Luca con il diserbante per presentare il programma di Gabriele Savoca. «Disinfetteremo il municipio»

Mascherina e pompa a spalla con diserbante per «disinfettare il palazzo municipale». È questa l’ultima trovata di Cateno De Luca, deputato regionale e leader del movimento politico Sud chiama Nord, arrivato questa mattina a Catania per la presentazione del programma elettorale del candidato sindaco Gabriele Savoca. Trentuno anni, avvocato e figlio di Luigi Savoca, candidato capolista alla Camera per Catania nella lista ItalExit, per l’Italia con Paragone. «Il messaggio è quello di rottura con i blocchi di centrodestra e centrosinistra che si sono succeduti. Sono loro che hanno la responsabilità del disastro che vive questa città», spiega Savoca prima dell’inizio della conferenza stampa, organizzata nella parte esterna di un noto bar tra piazza Università e piazza Duomo.

A sostegno della candidatura di Savoca dovrebbero essere presentate due liste: De Luca per Catania – Sicilia Vera Savoca sindaco e Sud chiama Nord Savoca sindaco. Il programma, spalmato su dieci pagine -copertina compresa – mette al centro i temi della mobilità, dei rifiuti, dell’efficienza amministrativa ma anche l’istituzione dell’ufficio del Garante dei cittadini «attivo 24 ore su 24 sia con presenza fisica che attraverso telefono e collegamento informatico», si legge nel documento. «Noi vogliamo partire dalle piccole cose – aggiunge Savoca – Non possiamo accettare quanto vissuto la scorsa estate con una città piena di turisti ma stracolma di rifiuti. Ritengo inaccettabile che solo il 20 per cento dei cittadini utilizzi i mezzi pubblici o che il capoluogo si trovi all’ultimo posto nelle classifiche per il verde pubblico».