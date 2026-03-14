Assalto all’Atm con escavatore a Zafferana: banda in fuga con la cassaforte

14/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Prima dell’alba una banda di rapinatori è entrata in azione a Zafferana Etnea rubando, utilizzando un escavatore, la cassaforte dell’Atm della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps) e causando ingenti danni alla struttura. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Le comunicazioni da parte della banca

Sull’episodio è intervenuta la Baps per «informare la clientela e la comunità locale di essersi immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività. L’area interessata è stata messa in sicurezza», sottolinea la Baps, e «squadre di tecnici specializzati sono già operative sul posto per gli interventi di ripristino e la chiusura dei varchi danneggiati».

«Nonostante i gravi danni subiti all’ingresso della filiale – si legge in una nota – Baps si è già attivata per ridurre al minimo i disagi e la filiale di Zafferana Etnea sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 16 marzo, secondo i consueti orari di sportello. Lo sportello Atm asportato resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del servizio 24/7 avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari tempi tecnici di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza». 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
Leggi la notizia

Prima dell’alba una banda di rapinatori è entrata in azione a Zafferana Etnea rubando, utilizzando un escavatore, la cassaforte dell’Atm della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps) e causando ingenti danni alla struttura. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Le comunicazioni da parte della banca Sull’episodio è intervenuta la Baps per «informare la clientela e la comunità locale di […]

Bidello arrestato nel Catanese: nel pc file pedopornografici e foto di alunne modificate con IA
Leggi la notizia

Prima dell’alba una banda di rapinatori è entrata in azione a Zafferana Etnea rubando, utilizzando un escavatore, la cassaforte dell’Atm della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps) e causando ingenti danni alla struttura. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Le comunicazioni da parte della banca Sull’episodio è intervenuta la Baps per «informare la clientela e la comunità locale di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze