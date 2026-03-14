Prima dell’alba una banda di rapinatori è entrata in azione a Zafferana Etnea rubando, utilizzando un escavatore, la cassaforte dell’Atm della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps) e causando ingenti danni alla struttura. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Le comunicazioni da parte della banca

Sull’episodio è intervenuta la Baps per «informare la clientela e la comunità locale di essersi immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività. L’area interessata è stata messa in sicurezza», sottolinea la Baps, e «squadre di tecnici specializzati sono già operative sul posto per gli interventi di ripristino e la chiusura dei varchi danneggiati».

«Nonostante i gravi danni subiti all’ingresso della filiale – si legge in una nota – Baps si è già attivata per ridurre al minimo i disagi e la filiale di Zafferana Etnea sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 16 marzo, secondo i consueti orari di sportello. Lo sportello Atm asportato resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del servizio 24/7 avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari tempi tecnici di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza».