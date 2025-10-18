Assalto al bancomat con un escavatore a Troina: tre fermati

Foto di Fabio Venezia su Facebook

Nella notte tra venerdì e sabato, a Troina, una banda di ladri ha messo a segno un furto con la tecnica della spaccata, utilizzando un escavatore per sradicare la cassaforte del bancomat di un istituto di credito. L’episodio ha scatenato un’immediata reazione da parte dei carabinieri, che sono riusciti a fermare tre persone ritenute coinvolte nell’assalto. Al momento, la refurtiva non è stata recuperata, e sono in corso le indagini per rintracciare il resto del gruppo e ricostruire l’intera dinamica del colpo allo sportello bancomat della banca di Troina.

Il sindaco di Troina: «Carabinieri coinvolti in un incidente»

Durante l’inseguimento che ne è seguito, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Troina, Alfio Giachino, si sarebbe verificato anche un incidente stradale che ha coinvolto alcuni militari dell’Arma, fortunatamente rimasti illesi. «Ci troviamo di fronte ad azioni di una gravità inaudita -ha commentato il primo cittadino – e ad un clima che non intendiamo tollerare. Domani mattina decideremo le iniziative da intraprendere per tutelare la sicurezza del nostro territorio». E proprio su questo punto è intervenuto su Facebook l’ex primo cittadino e deputato regionale Fabio Venezia: «Domenica mattina alle 10.30, al Cine-teatro Andrea Camilleri, – scrive Venezia -si terrà un‘assemblea pubblica per dire no agli ultimi episodi criminali che hanno riguardato il nostro territorio. È importante esserci!»