Quattro strutture con annessa criocabina (per trattamenti che sottopongono il corpo a temperature che vanno fino a -130 gradi per pochi minuti) sono state sequestrate in Sicilia da carabinieri del Nas nell'ambito di accertamenti eseguiti d'intesa con il ministero della Salute. In particolare, a Palermo sono stati sequestrati i locali adibiti a parrucchiera e centro fisioterapico, con annessa criocabina, poiché privi di autorizzazioni amministrative.

I carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato tre studi in altrettanti centri estetici: due nel capoluogo etneo e uno a Enna. Secondo l'accusa erano utilizzati tutti impropriamente come ambulatori di medicina estetica. I locali erano attrezzati con cinque apparecchiature elettromedicali a uso professionale, impiegate per applicazioni di termoterapia e crioterapia combinata, ovvero per trattamenti fisioterapici e medico-estetici, per i quali è richiesta specifica autorizzazione sanitaria e formazione professionale del personale sanitario preposto all'utilizzo. Denuncia per i tre centri estetici per avere avviato l'attività senza la prescritta autorizzazione sanitaria.