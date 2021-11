Sequestrato oltre un chilo di sostanza stupefacente del tipo Mdma da parte della guardia di finanza . La droga si trovava nel terminal bus di Caltanissetta ed è stata rinvenuta in due bagagli all'interno di un mezzo proveniente da Roma , dentro un contenitore sigillato per sfuggire ai controlli.

Le indagini della procura hanno consentito di risalire al corriere della droga, un cittadino di origini asiatiche di 45 anni, incensurato, che nel frattempo, mentre finanzieri svolgevano i controlli, aveva già raggiunto la propria abitazione, in provincia di Palermo. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti al fine di delineare in maniera compiuta la tratta che, allo stato attuale, sembrerebbe avere carattere quantomeno nazionale. La sostanza stupefacente posta sotto sequestro, qualora immessa in commercio, avrebbe consentito la preparazione di oltre 25mila pasticche per un valore superiore ai 500mila euro.