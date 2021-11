Un incidente stradale si è verificato lungo la strada che collega Floridia alla frazione Belvedere di Siracusa . L'impatto, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli . Uno di questi è rimasto poggiato su un fianco. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Siracusa e del personale del 118 .

Secondo le prime informazioni due persone sono state prese in cura dai sanitari ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto anche gli agenti dei vigili urbani per i rilievi del caso.