Arrestato un 51enne a Marsala per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo - L.G. le iniziali - è stato sorpreso in flagranza di reato dal personale del commissariato di Marsala, era in possesso di un quantitativo cospicuo di marijuana, cocaina e hashish. Sequestrati anche diecimila euro in contanti.