Incidente mortale sul lavoro nell'area del cantiere autostradale che si trova al di sotto del viadotto Ritiro sull'autostrada A20 Messina-Palermo. La vittima è un operaio 50enne della Toto Costruzioni Generali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe rimasta schiacciata da una barriera di protezione in cemento durante le operazioni di carico su un autoarticolato.

«La società Toto Costruzioni Generali - si legge in una nota -, insieme a tutto il personale dipendente, esprime il profondo cordoglio per l'incidente mortale avvenuto oggi presso il cantiere di Messina in cui ha perso la vita un proprio operaio durante lo svolgimento del lavoro. Le dinamiche dell'incidente sono in fase di accertamento e la società si è già messa a completa disposizione delle autorità competenti per le indagini. La Toto Costruzioni Generali fornirà alla famiglia tutto il sostegno possibile in questo drammatico momento». Ad aggiungersi al cordoglio anche i vertici di Autostrade siciliane.