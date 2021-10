Quella di Messina è la provincia con più Comuni in cui si vota , il 10 e l'11 ottobre, per eleggere sindaci e rappresentanti in Consiglio comunale. Tra i Comuni al voto c'è anche Capo d'Orlando dove sono tre i contendenti per la poltrona di primo cittadino. Oltre all'uscente Franco Ingrillì , ci prova anche l’ex consigliere comunale Luca Giuffrè. All'ultimo momento si è aggiunto anche Renato Mangano . Da quest'ultimo MeridioNews non ha avuto nessun riscontro dopo avere mandato tramite e-mail le domande a cui rispondere per l'intervista.

Quella di Messina è la provincia con più Comuni in cui si vota, il 10 e l'11 ottobre, per eleggere sindaci e rappresentanti in Consiglio comunale. Tra i Comuni al voto c'è anche Capo d'Orlando dove sono tre i contendenti per la poltrona di primo cittadino. Oltre all'uscente Franco Ingrillì, ci prova anche l’ex consigliere comunale Luca Giuffrè. All'ultimo momento si è aggiunto anche Renato Mangano. Da quest'ultimo MeridioNews non ha avuto nessun riscontro dopo avere mandato tramite e-mail le domande a cui rispondere per l'intervista.

FRANCO INGRILLÌ

Perché ha scelto di candidarsi a sindaco?

«Io sono il sindaco uscente e sono un imprenditore che ama il suo paese e per questo mi ricandido».

Quali sono i tre punti principali del suo programma per guidare la città?

«Migliorare ulteriormente la visibilità delle contrade e una serie di progetti per il completamento rete fognaria dove manca e il rifacimento della rete idrica interna».

Con lei come primo cittadino, cosa cambierebbe in concreto in città nei prossimi cinque anni?

A questa domanda MeridioNews non ha ricevuto risposta.

Qual è la figura politica o tecnica (nazionale o internazionale) a cui si ispira?

«Non ho riferimenti politici ma solo una lista civica».

Qual è il candidato che teme di più?

«Non credo ci sia in particolare un candidato di cui preoccuparsi, ma tutti e due».

Un pregio e un difetto della precedente amministrazione.

A questa domanda MeridioNews non ha ricevuto risposta.

LUCA GIUFFRÈ

Perché ha scelto di candidarsi a sindaco?

«Perché la candidatura mi è stata chiesta da un movimento civico formato da semplici cittadini».

Quali sono i tre punti principali del suo programma per guidare la città?

«Manutenzione ordinaria della città; istituzione dei tavoli di competenza in seno agli assessorati come strumenti di governace pubblica e di partecipazione inclusiva; programmazione turistica a lungo termine».

Con lei come primo cittadino, cosa cambierebbe di concreto in città nei prossimi cinque anni?

«Attuare un nuovo progetto che porti a una nuova visione per creare una economia diffusa per i cittadini».

Qual è la figura politica o tecnica (nazionale o internazionale) a cui si ispira?

«Avendo privilegiato i tecnici e, di conseguenza, le competenze: sicuramente Mario Draghi».

Qual è il candidato che teme di più?

«Entrambi i miei due avversari».

Un pregio e un difetto della precedente amministrazione.

«Preferisco non rispondere. Sarei troppo di parte e direi cose che potrebbero essere usate contro di me».