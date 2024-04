Aci Castello, il candidato sindaco Filippo Drago incontra i cittadini

Messaggio elettorale commissionato dal candidato Filippo Drago

Un’assemblea pubblica, sabato 20 aprile alle 18 in piazza Giovanni XXIII, nella frazione Ficarazzi di Aci Castello (nel Catanese) per incontrare i cittadini e raccogliere istanze e proposte. Il candidato sindaco Filippo Drago si confronterà pubblicamente con gli elettori, durante un momento aperto a quanti vorranno contribuire al percorso verso le elezioni comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Nel corso dell’assemblea, Drago comunicherà ai cittadini anche il nome del vicesindaco designato: una figura nuova della scena politica – come la maggior parte di quelli che comporrano le liste per il Consiglio comunale, in un’ottica di vero rinnovamento – ma con una lunga esperienza a servizio della comunità.

Quella di sabato sarà un’occasione di confronto e trasparenza che punta a non esaurirsi in campagna elettorale: momenti pubblici costanti e organizzati in ogni frazione sono infatti presenti nel programma elettorale del candidato sindaco Filippo Drago, che punta a recuperare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione comunale.