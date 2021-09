Autunno, regole per ripartire in bellezza

Se da una parte troviamo chi risente dello stress da rientro, complice una lunghissima e calda estate, dall’altra, invece, qualcuno vorrebbe che la stagione estiva durasse ancora un po', per recuperare energia e grinta utile a riprendere le riunioni mattutine e la sveglia all’alba. A tutti loro rivolgiamo la nostra attenzione, fornendo tanti consigli utili per rispondere a questo autunno dalle temperature tutt’altro che fresche.

Prima regola: prenditi cura di te

L’estate ha inevitabilmente lasciato un segno sulla pelle, e sui capelli. Bisogna correre ai ripari. Scrub, scrub, scrub. Questo è il mantra che accompagnerà la vostra beauty routine. Bisogna immediatamente sfatare il mito che lo scrub elimini la tintarella tanto desiderata e che ci fa sentire ancora un po' in vacanza.

Con una corretta e delicata esfoliazione, permettiamo alla pelle di nutrirsi e di risplendere. Se siete beauty addicted avete certamente in casa una spazzola per la pulizia del viso, in caso contrario affidatevi ad una azione esfoliante e delicata, accompagnata da una profonda idratazione. Olio denso, parola di fagiana! Per permettere una buona idratazione cellulare suggerisco Olio denso di Veralab, la linea beauty-care di estetista cinica. Olio Denso è un olio in gel, formulato con un mix di estratti vegetali (tutti rigorosamente naturali) con la preziosa aggiunta di vitamina E, ideale per idratare, nutrire e detergere la pelle del viso e del corpo in modo unico. I suoi principi attivi svolgono inoltre una potente azione elasticizzante e antiossidante, lasciando la pelle morbida ed avvolta da una profumazione indimenticabile. Funziona come struccante, detergente delicato, idratante e nutriente. Con l’aggiunta di farina di cocco o di mandorle diventa un esfoliante delicato, provare per credere!

Ogni riccio un capriccio

Per i capelli, risulta indispensabile una visita dal vostro parrucchiere di fiducia, tagliare dove necessario. Approfittate di questo momento se state pensando ad un cambio look, potreste trarne il giusto beneficio. Per i trattamenti a casa segnaliamo Olaplex, l'unico trattamento per capelli che ricostruisce e ripara i capelli profondamente danneggiati. Si tratta di un processo semplice costituito da 3 step dove gli ingredienti attivi lavorano a livello molecolare per riparare gli steli danneggiati a causa di trattamenti chimici e stress termici.

Outfit da rientro in città, che dramma

L’autunno fa pensare immediatamente al plaid, alle tisane, ai maglioni caldi della nonna. Sappiamo però che in Sicilia siamo lontanissimi da queste realtà, almeno per il momento. Cosi, complice il caldo torrido degli ultimi giorni, risulta difficile trovare il giusto outfit per il rientro in città ed in ufficio. Se da manuale, dovremmo eliminare le coffe, i top in pizzo, i pantaloni di lino e le espadrillas dal nostro guardaroba autunnale, in pratica possiamo cercare delle soluzioni che ci permettano di essere al top. Obiettivo: sfoggiare la nostra abbronzatura, senza urtare il dress code professionale, sentendoci a nostro agio, senza troppe costrizioni. Volgiamo cosi lo sguardo al nord Europa e non solo per cercare un po' di refrigerio, ma perché quest’anno le tendenze di stile arrivano dalla Copenhagen Fashion Week. Osservando lo street style scandinavo, gli spunti sono davvero moltissimi, le donne scandinave sanno essere davvero cool e trendy! Blazer dai fit inediti, maxi trench, tailleur e giacche oversize, dress maxi o in maglia, accessori cult, stivali al ginocchio e sneakers a gogo per urbanizzare micro top e shorts. Stile rilassato e confortevole, forme ampie e mix di colori, uno tra tutti il verde, in tutte le sue sfumature. Poche regole e accorgimenti per sentirsi al meglio e ridurre lo stress da rientro.

E voi, avete le vostre regole o abitudini che seguite in questo periodo?