Pomodori di riso: un piatto versatile per l’arrivo della bella stagione

Le ricette a base di verdure ripiene sono ottime per l’arrivo della primavera perché si basano sull’utilizzo di ingredienti di stagione e sono ottimi da gustare sia caldi che freddi, perfetti per picnic o pranzi in spiaggia.

In particolare, in questo articolo si vedrà una ricetta romana meno nota rispetto ai famosi primi piatti della capitale, ma che è ugualmente molto diffusa in ogni tavola calda della città e che può essere riprodotta facilmente con gli ottimi pomodori del sud Italia.

Quali sono gli ingredienti principali

Per preparare i deliziosi pomodori ripieni di riso si avrà bisogno di pochi ingredienti di base ma molto specifici. Per la riuscita della ricetta bisogna assicurarsi di avere a disposizione pomodori capienti, maturi e carnosi, in grado di dare il giusto sapore al piatto. In secondo luogo, ma ugualmente fondamentale, bisogna scegliere un riso a grani corti o medio per far sì che assorba bene il succo del pomodoro e non risulti insipido.

Questa tipologia permette anche di mantenere una buona consistenza, evitando che il piatto si trasformi in una massa informe, e per questo è importante scegliere un prodotto con ottime proprietà. In questo senso, per non spendere necessariamente una fortuna cercando di realizzare un piatto sano, si può valutare ad esempio di controllare se ci sono sconti o se è disponibile del riso in offerta presso gli e-commerce dei supermercati di fiducia, di solito più forniti e con la garanzia di acquistare un prodotto di alta qualità senza spendere più del dovuto. Oltre al riso, serviranno poi olio extravergine d’oliva (possibilmente biologico), sale, pepe, aglio, basilico, prezzemolo e delle patate che verranno cotte nello stesso tegame.

Preparare i pomodori di riso

Per iniziare la preparazione di questi deliziosi pomodori ripieni di riso, il primo passo è lavare e asciugare accuratamente i pomodori. Successivamente, con un coltello affilato, bisogna praticare un taglio a circa due terzi dell’altezza dei pomodori per ottenere delle calotte che per il momento verranno messe da parte per l’utilizzo successivo.

Utilizzando un cucchiaino, svuotare i pomodori, rimuovendo la polpa e versandola in una ciotola, facendo bene attenzione a non danneggiare il fondo dei pomodori. Dopo aver svuotato i pomodori, capovolgerli e lasciare che l’acqua in eccesso si scoli.

Come step successivo, si passerà alla preparazione del riso. Sminuzzare l’aglio dopo aver rimosso il nucleo, unirlo al basilico e al prezzemolo tritati e mescolare alla polpa di pomodoro frullata. Fatto ciò, incorporare il riso crudo precedentemente sciacquato sotto acqua corrente e condire il tutto con olio, sale e pepe. A questo punto lasciare che i sapori si amalgamino per almeno un’ora: è un passaggio cruciale.

Cuocere e servire i pomodori di riso

Passato il tempo di riposo del riso, disporre i pomodori in una teglia rivestita di carta forno e inserire qua e là tra gli spazi delle patate tagliate a spicchi: durante la cottura assorbiranno l’ulteriore liquido dei pomodori e saranno molto gustose.

Riempire i pomodori con il composto preparato utilizzando un cucchiaio e coprirli con le relative calotte messe da parte precedentemente. Condire con un abbondante giro d’olio extravergine di oliva e cuocere nel forno preriscaldato a 180° per circa 50-55 minuti.

Et voilà! Una volta estratti dal forno i pomodori ripieni di riso vanno fatti freddare leggermente per essere serviti tiepidi, ma sono ideali anche a temperatura ambiente.