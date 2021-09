Anche la Sicilia, terra passata alla storia come il granaio d'Italia, oggi fa i conti con una ridotta produzione di grano , anche se bisogna dire che resiste al calo generale. Con la sua produzione di grani antichi, favoriti dalla temperature, e una produzione biologica - che prevede l'abolizione di diserbanti chimici - abbastanza diffusa. In questo contesto, a tenere banco, è l'incremento del prezzo del grano e, di conseguenza, anche di quello del pane . Acquistare il grano costa oltre 40 centesimi al chilo . Un incremento che potrebbe apparire ad appannaggio dei singoli produttori che però, come hanno raccontato anche da MeridioNews, non sono loro. Tutto dipende da logiche globali di mercat o mondiale che, inevitabilmente, finiscono per influenzare le realtà locali. Il calo di produzione di grano proveniente da Oltreoceano, in particolare dal Canada, e la maggiore salubrità del grano siciliano, hanno sicuramente permesso una valorizzazione del prodotto interno. Gli imprenditori siciliani sottolineano che l'aumento del prezzo, con i contesti odierni, permette alle loro aziende di sopravvivere. Ma sono stati davvero tanti i produttori siciliani che hanno realmente beneficiato dell'incremento generale del grano ?

«Credo siano stati in pochi - afferma a MeridioNews Giuseppe Li Rosi, agricoltore di Raddusa (in provincia di Catania) che produce ed esporta semi di grani antichi - L'aumento del prezzo di oltre 40 centesimi è stato nell'ultimo mese, quando i piccoli imprenditori hanno già venduto per la maggior parte del grano ai grandi commercianti per sopravvivere. Con questa ondata, molti sono spinti ad acquistare e rischiano di indebitarsi». Alle oscillazioni di prezzo, che rischiano di far rimanere schiacciati i piccoli produttori, Li Rosi aggiunge anche il problema dell'aumento dei costi delle semente. «Il prezzo dei semi fa riferimento a quello del granella di macina - spiega - Se il frumento è a circa 50 centesimi al chilo, l'equivalente dei semi sarà a 80 centesimi. Per non parlare del prezzo dei concimi: un quintale si aggira intorno a 100 euro. Stessa cosa per i diserbanti. Tutto è quasi raddoppiato perché - motiva Li Rosi - va di pari passi con l'aumento delle materie prime decise dal mercato. In tutto questo, quanto può sopravvivere una piccola azienda agricola? È un punto interrogativo abbastanza rischioso per i piccoli imprenditori».

Li Rosi, da produttore di grani antichi trattati biologicamente, che non hanno bisogno di particolari diserbanti e trattamenti chimici, parla del suo settore dove il prezzo, «a differenza del grano moderno, oscilla da anni dai 70 ai 90 centesimi ed è meno esposto alla concorrenza dei paesi esteri». Quello del prezzo dei fertilizzanti è un altro problema che viene posto da Domenico Pirrera, imprenditore di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. «Il grano aumenta perché, man mano, bisogna tenere conto dei costi della pulitura e delle certificazioni. Oltretutto dobbiamo anche sottostare alle variazioni continue dei prezzi e alle situazioni che sono presenti negli altri Paesi produttori. Ma è inevitabile tenere conto dei diserbanti. Nel mondo c'è un'eccessiva richiesta di questi prodotti, che contengono fosforo - afferma Pirrera - Elemento il cui costo si è alzato e non si sa quando si fermerà: prima si parlava di 43 euro a quintale, ora siamo sugli ottanta. Dall'altro lato, al momento, c'è troppa domanda di grano e poca offerta».

L'aumento dei prezzi di alcuni diserbanti, secondo alcuni agricoltori, può essere legato anche al costo vertiginoso del petrolio. I prezzi alti dei semi di grano hanno spinto imprenditrici come Silvia Turco, che ha la sua attività a Enna, a decidere di non comprarli. «Sono costi altissimi che noi, al momento, non possiamo permetterci di pagare - osserva - Da un lato, può essere positivo per chi ha ancora grano nei depositi o nei magazzini, ma non per le realtà come la nostra». Turco porta avanti la sua attività all'insegna della produzione biologica, senza alcun utilizzo di prodotti chimici. «Non metteremo i terreni a grano, faremo un po' di reimpiego - conclude Turco - Destineremo il grano che ci rimane per le galline, ma non per uso zootecnico».