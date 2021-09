Ha fatto irruzione in una rivendita di tabacchi, armato di una spranga e minacciando il titolare, per poi portar via una serie di gratta e vinci. L'uomo, poco dopo, è stato portato in caserma dai familiari. Il fatto è accaduto a Canicattì e dietro la rapina c'è una storia di tossicodipendenza. «Sappiamo che nostro fratello ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare», è una delle frasi rivolte ai militari in caserma