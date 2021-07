A causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante , l’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 167 nel comune di Centuripe , in provincia di Enna .

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato, provocando la perdita di olio che ha invaso anche la carreggiata opposta. Nell’incidente il conducente del mezzo è rimasto ferito e non sono stati coinvolti altri veicoli in transito

Il personale di Anas e la polizia stradale sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla statale 192 della Valle del Dittaino con uscite obbligatorie agli svincoli di Gerbini in direzione Palermo e di Catenanuova in direzione Catania