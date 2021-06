Nel quadro generale di decremento dell'incidenza del Covid-19 in Italia, la Sicilia si attesta come la prima regione per numero di nuovi contagi in 24 ore. Ieri sono stati 133 le infezioni diagnosticate nell'isola, su un totale di 13.310 tamponi. Il dato è arrivato nel giorno in cui, a Catania, si è scoperta la positività alla variante delta del Sars-Cov-2 del capodelegazione dell'Indonesia, paese che partecipa al G20 in corso di svolgimento a Catania.