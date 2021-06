Vini frizzanti da pool party

Per qualcosa di leggero e meno impegnativo di uno spumante (ricordate che anche il prosecco è uno spumante) ma pur sempre brioso, ecco una breve lista di vini frizzanti cheap and chic da pool party .

Per qualcosa di leggero e meno impegnativo di uno spumante (ricordate che anche il prosecco è uno spumante) ma pur sempre brioso, ecco una breve lista di vini frizzanti cheap and chic da pool party.

Dall’Emilia Romagna ilLambrusco di Sorbara Radice Paltrinieri è un vino frizzante rifermentato in bottiglia, che esprime la solarità di un territorio dal carattere meridionale. Rosato e versatile ha un naso di frutta rossa e agrumi che si lascia bere scorrevolmente fra un tuffo e l’altro.

• Prezzo allo scaffale dai dieci ai dodici euro circa

// Per chi non rinuncia ai rossi ecco una versione di Barbera del Monferrato, siamo in Piemonte, La Monella Braida di Giacomo Bologna. La Monella è la Barbera più esuberante che il padre di Giacomo Bologna selezionava dalla botte. Fragrante nei suoi sentori di fragoline e profumi leggermente speziati può essere anche un buon compagno gastronomico. Un’etichetta, come nota il produttore «perfetta nella sua semplicità».

• Prezzo allo scaffale dagli otto ai dieci euro circa

// Sempre a Nord, in Lombardia, Alessio Brandolini produce una versione bianco frizzante a base Pinot Nero e una piccola percentuale di Chardonnay. Lui è Alessio Brandolini, e per chi non rinuncia ai profumi e all’eleganza neanche in costume da bagno Il Campetto suonerà come un accessorio irrinunciabile.

• Prezzo online nove euro circa.

// Fra i siciliani Cantine Fina propone un Grillo cento per cento, nostro vitigno autoctono a bacca bianca, nella sua versione frizzante con l’etichetta Makisé. Un combinazione, quella fra agrumi, zagara, e note iodate, che infondo quell’energia esuberante tipica della Sicilia.

• Prezzo allo scaffale dai nove agli undici euro circa

Alessia Zuppelli, da social media manager a sommelier iscritta alla Fondazione Italiana Sommelier-Sicilia, la sua missione rimane sempre la stessa: comunicare, anche attraverso un calice di vino.