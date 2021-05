È andata a trovare la madre , a fare una visita medica e ha anche preso in affitto un alloggio in una casa vacanze nonostante fosse sottoposta all'isolamento perché positiva al Covid-19 . I carabinieri di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà D.M., una donna incensurata di 42 anni.

In tutti i casi, la donna ha compilato le autocertificazioni con dichiarazioni false. Nel caso della stanza da prenotare nella struttura ricettiva, addirittura, la 42enne avrebbe inserito generalità fase per eludere i controlli visto che era inserita nell'elenco dei soggetti positivi al nuovo coronavirus.

I militari, verificando le varie autocertificazioni prodotte, hanno rilevato alcune incongruenze tra le date di nascita che la donna aveva inserito, scoprendo che era paziente affetta da Covid. La 42enne è stata denunciata alla procura per i reati di false attestazioni o dichiarazioni rese e per la diffusione di una malattia infettiva. I militari hanno poi proceduto a sottoporre a quarantena tutte le persone entrate in contatto con la donna: familiari, personale medico e personale della struttura alberghiera dove alloggiava. Nei prossimi giorni, tutti saranno sottoposti al tampone.