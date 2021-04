Agiva soprattutto nella parte settentrionale della provincia - tra i centi di Leonforte e Assoro - il gruppo criminale arrestato oggi dalla polizia di Enna su disposizione del gip di Caltanissetta. L'inchiesta, coordinata dalla Dda nissena, ha fatto luce su una serie di estorsioni, danneggiamenti e traffici di droga controllati dalla famiglia ennese di Cosa nostra.

Al centro delle attenzioni degli investigatori sono finiti i figli di Giovanni Fiorenza, boss di Leonforte, già arrestato nel blitz Homo Novus, nel 2014, e poi condannato. I rampolli della famiglia, sebbene rinchiusi in carcere, avrebbero continuato a dirigere gli affari del gruppo anche tramite pizzini e lettere partite dal penitenziario. Vittima della cosca una serie di imprenditori a cui è stato imposto il pagamento del pizzo. A subire danneggiamenti sono stati oltre che a esponenti della locale associazione antiracket anche due agenti della polizia.

Le forniture di droga, invece, arrivavano da Catania e servivano per alimentare l'attività di spaccio nelle principali piazze del comprensorio. Nell'indagine è finita anche la pianificazione di un omicidio di un pusher, poi non concretizzatosi, che doveva essere punito perché non voleva sottostare al monopolio del clan.