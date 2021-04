Denunciato per porto abusivo di arma da taglio un siracusano di 31 anni. V.Z. - queste le iniziali - è stato fermato dai carabinieri mentre viaggiava a bordo di un'autovettura all'altezza dell'entrata sud di Siracusa.

In un primo tempo si pensava che l'uomo potesse essere venuto meno soltanto agli obblighi inerenti il coprifuoco anti-Covid, in realtà però dalla perquisizione del veicolo è venuto fuori il possesso di un coltello a serramanico all'interno del portaoggetti. L'arma è stata sequestrata, mentre per l'uomo, oltre al deferimento alla procura aretusea, è scattata la multa per la violazione delle norme di contenimento della pandemia.