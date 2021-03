A partire da giovedì Sciacca, in provincia di Agrigento, e Regalbuto, in provincia di Enna, saranno zone rosse. Il provvedimento emesso dal presidente Nello Musumeci arriva dopo 24 in cui a essere interessati dal massimo provvedimento sono stati Caltavuturo, in provincia di Palermo, e Scicli, in provincia di Ragusa.