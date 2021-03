Caltavuturo , in provincia di Palermo, e Scicli , in provincia di Ragusa, si aggiungono alle zone rosse siciliane. La disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci arriva dopo l'istituzione del massimo provvedimento per le città di Caltanissetta e Palma di Montechiaro , in provincia di Agrigento .

La misura prevista per tutti e quattro i Comuni entrerà in vigore da domani e avrà effetto fino al 30 marzo. Provvedimenti sul fronte anti-Covid sono sono stati intrapresi anche per Biancavilla. Nel Comune in provincia di Catania, Musumeci ha disposto la chiusura delle istituzioni scolastiche, dal 17 al 20 marzo.