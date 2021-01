Anche Messina, Castel di Iudica e Ramacca diventano zone rosse. A stabilirlo una nuova ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Il provvedimento era nell'aria da giorni ma adesso è arrivata la conferma con la pubblicazione del documento ufficiale. Nello stesso si ordina che «vige il divieto di allontanamento e accesso al territorio comunale fatta eccezione per motivi di comprovate necessità, motivi lavorativi e di salute». La prima zona rossa nel territorio siciliano del 2021 è stata istituita nel Comune di Capizzi, in provincia di Messina. Nei giorni successivi analogo provvedimento anche per San Fratello.