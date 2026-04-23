Foto di Totò Cuffaro su Facebook

La Cassazione annulla l’ordinanza di arresti domiciliari per Totò Cuffaro

23/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro. L’ex governatore, già condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, è finito indagato con l’accusa di traffico di influenza e corruzione. La Cassazione, inoltre, ha disposto il rinvio degli atti al Riesame.

La Cassazione annulla i domiciliari per Cuffaro

«Con il ricorso, accolto dai supremi giudici, – dicono gli avvocati di Cuffaro, Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano – erano stati prospettati vizi di illegittimità. Riguardati la utilizzabilità delle captazioni e della motivazione concernente le ipotesi di reato di traffico di influenze e corruzione per le quali era stata applicata la misura».

L’ex presidente della Regione resta comunque ai domiciliari

In attesa della nuova pronuncia, l’ex presidente della Regione Siciliana resta comunque ai domiciliari. Il presidente della nuova Democrazia cristiana, infatti, non è automaticamente libero. Dovrà ancora aspettare la decisione di un altro collegio del Riesame di Palermo, che deciderà nel merito. Per Cuffaro e altre otto persone la procura di Palermo ha già chiesto il rinvio a giudizio con le ipotesi di corruzione e traffico di influenze illecite. I pubblici ministeri ritengono che avrebbe gestito un sistema capace di intervenire su un concorso a Palermo e su un appalto a Siracusa.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Randazzo, la chiacchiera da bar si trasforma in lite con gravi lesioni
Leggi la notizia

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro. L’ex governatore, già condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, è finito indagato con l’accusa di traffico di influenza e corruzione. La Cassazione, inoltre, ha disposto il rinvio degli atti al Riesame. La […]

Scontro tra due auto nel Palermitano, un morto e due feriti gravi
Leggi la notizia

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro. L’ex governatore, già condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, è finito indagato con l’accusa di traffico di influenza e corruzione. La Cassazione, inoltre, ha disposto il rinvio degli atti al Riesame. La […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze