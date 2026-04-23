Randazzo, la chiacchiera da bar si trasforma in lite con gravi lesioni

Da una chiacchiera al bar a una lite con lesioni gravi: è una poco ordinaria serata trascorsa a Randazzo, in provincia di Catania. E conclusa con un 34enne denunciato dai Carabinieri per lesioni personali nei confronti di un 66enne e un 71enne. Tutto comincia quando il più giovane, un operaio palermitano a Randazzo per i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale, si intrattiene in un bar vicino via Bonaventura – gestito dal 71enne – in compagnia di un altro cliente, il 66enne della storia. Intorno alle 22.30, però, la discussione tra i due si trasforma in una lite. Tanto da essere invitati dal gestore a lasciare il locale. Una volta in strada, però, il 34enne avrebbe colpito con un pugno il 66enne, mentre un secondo colpo al naso sarebbe arrivato al 71enne che, intanto, allarmato dalle urla, aveva provato a separarli. Quando il più giovane si è allontanato, sembrava tutto finito.

Ma il 34enne è tornato indietro, trovando i due uomini di nuovo al bar e rincarando la dose con un colpo alla nuca del 66enne. E insistendo ancora, nonostante l’uomo fosse svenuto sul pavimento. A quel punto il gestore del locale avrebbe preso in mano il mattarello, come arma, per mandare via il 34enne. E poi recarsi dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Nonché chiedere l’intervento del 118. Trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Bronte, i sanitari hanno emesso per entrambi una prognosi di 30 giorni. Più delicata, comunque, la situazione del 66enne, dimesso dopo quattro giorni di prognosi riservata. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono stati in grado di rintracciare l’assalitore nel cantiere in cui lavora. Raccogliendo, infine, la sua confessione.