Scontro tra due auto nel Palermitano, un morto e due feriti gravi

23/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale la scorsa notte a Carini, nel Palermitano. Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto in via Gaspare Cusumano. La vittima è Massimo Guarneri di 50 anni, che era alla guida di una Renault Clio. Gravemente feriti la donna di 54 anni che viaggiava la persona deceduta e un 46enne che era alla guida di una Lancia Y. I due feriti, in codice rosso, sono stati trasportati da personale del 118 all’ospedale Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto gli automobilisti dalle vetture, i carabinieri che hanno eseguito i rilievi insieme agli agenti della polizia municipale. 

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