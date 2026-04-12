Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase di soluzione e rientro dalle spese, con obiettivi nuovi e pratici. I segni di aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – vivono tre realtà diverse: i primi alla ricerca di qualcosa, i secondi di soluzioni e i terzi di sentimenti veri. I segni d’acqua saranno sempre i più romantici: soprattutto i Pesci, mentre gli Scorpione si concentreranno sulle sfide lavorative e il Cancro dovrà fare i conti con la realtà.

Ariete

Il cielo di voi Ariete è più marziano che mai con l’arrivo del vostro pianeta nei vostri gradi zodiacali. Che vi consentirà di essere al meglio e di favorire ogni forma di espressione. Stavolta questo transito non corre il rischio di costituire il solito sovraccarico di impulsività e istinto, poiché l’augusto e reverendo Saturno soggiorna anch’esso nei vostri gradi. Per cui impiegherà la forza di Marte in una determinazione che serve a raggiungere mete alte nella vostra carriera. Con Nettuno, invece, correte il rischio di essere un po’ più emotivi del solito in amore.

Toro

Mentre Plutone tiene a bada Urano nel vostro cielo zodiacale, voi Toro potrete trastullarvi con il passaggio della bella Venere che, nei vostri gradi, vi pacifica, guarisce e positivizza ogni cosa. Sarà una settimana morbida, caratterizzata da riposo e distrazioni ludiche, ma mai eccessive. Le piacevolezze di Venere vi aiuteranno a gestire meglio la vostra vita sentimentale e a provare una gamma di sentimenti di nuovo ampia e vibrante. Piccoli guadagni imprevisti.

Gemelli

Ottima questa settimana dal 13 aprile per i Gemelli, con un oroscopo che promette di rimettere sui binari un’intera vita. Selezionando tutto ciò che è veramente utile ed eliminando una serie di tentativi che non portano a nulla. Il vostro cielo si riempie di novità e di una migliore relazione con gli altri. Che sembra poter dare di più e permettere di costruire in modo più solido sentimentalmente. Senza nutrire più dubbi su passati socchiusi, che non vi completano e non vi fanno sentire a posto con voi stessi.

Cancro

I Cancro dovranno essere furbi. E comprendere che le tensioni e le insicurezze che potrebbe scatenare Marte nella vostra vita sentimentale non dovranno essere assecondate. Bensì stanate e comprese nella loro fenomenologia. Voi, che siete nati sotto il segno della Luna, sapete benissimo come dissimulare per fare venire fuori ciò che era in ombra o sottaciuto, così da regolarvi di conseguenza. Al lavoro, intanto, vi si chiede di più, perché state andando incontro a una fase molto più intensa.

Leone

La vostra settimana dal 13 aprile è fulgida, con l’oroscopo galvanizzato da un Marte che rende i Leoni più ruggenti e seduttivi che mai. Non solo in amore, ma anche nel carisma crescente che dimostrate al lavoro. E che ha il potere di cambiare le cose nel vostro ambito. Sempre più in ruoli decisionisti grazie a Saturno, che spinge molto su lavoro e assestamento economico, e Nettuno, che vi fa sondare le profondità del vostro io. Marte agisce in senso pratico, senza troppo filosofia, rendendovi vincenti.

Vergine

Questa dal 13 aprile sarà una settimana che, secondo il vostro oroscopo, aggiusta di molto le vicissitudini sentimentali della Vergine. Avete bisogno di sfruttare la Venere in trigono di Toro che, con i suoi influssi, tenderà a darvi la sicurezza che cercate. Facendo tornare il sereno in amore. Il vostro andamento commerciale ed economico sembra godere di nuovo di un più ampio respiro, e vi consentirà di portare a compimento operazioni a lungo rimandate.

Bilancia

Da questa settimana, voi Bilancia, non avrete più tempo per tergiversare in nulla. Poiché, aggiungendosi Marte alla compagine già notevole di pianeti contro, la vostra realtà sarà una delle più complesse di tutto lo zodiaco. Dovrete, infatti, sistemare tutti i sospesi, senza margini su cui appoggiarvi, né potrete mantenere rapporti di lavoro precari con chi non vi dà certezze. E, soprattutto in amore, da questa settimana niente sconti: non accontentatevi di ciò che non vi soddisfa.

Scorpione

Adesso che Marte ha dato tutto ciò che poteva a voi Scorpione, dovrete scendere in campo armati di una grande forza di volontà ed entusiasmo. Poiché si parano davanti delle sfide davvero importanti e voi, adesso, disponete dell’energia necessaria per affrontarle. Non scoraggiatevi se vi cimenterete in cose mai fatte, poiché riuscirete sempre benissimo. E, con la passione che sapete infondere in qualunque cosa fate, non deluderete le aspettative di chi punta su di voi. Le novità arrivano tramite mail o telefono:, non distraetevi.

Sagittario

Mai come adesso, i Sagittario vi sentirete integrati in tutto ciò che fate e con le persone con cui lavorate. Grandi cambiamenti in vista per voi: tutto ciò che fremevate affinché si realizzasse ecco che comincia a materializzarsi. Forse non sarà semplice per il partner starvi accanto, poiché sarete così facilmente eccitabili da dare quasi imbarazzo a chi tenterà di interrompere i vostri discorsi e il vostro entusiasmo. Mercurio ancora in quadratura non vi fa esprimere bene con le parole.

Capricorno

Capricorno di nuovo in pista con il lavoro e con mille altre sfide. Molti di voi, per esempio, potrebbero riprendere uno sport o un passatempo che vi realizza e che può mitigare lo stato di tensione quasi militaresco che state infondendo nel lavoro. Provate, però, a comunicare con dolcezza nell’intimità, poiché non dovranno essere trascurati i rapporti sentimentali. E Mercurio a voi favorevole, con la stupenda Venere di trigono in Toro, riuscirà ad infiammarvi e farvi sentire bene!

Acquario

Voi Acquario siete alle prese con grandi e molteplici possibilità nuove. Soprattutto nella sfera personale, dove passione e amore non sembrano affatto procedere di pari passo. Dovrete trovare un compromesso e, soprattutto, non risultare come al solito sfuggenti al partner. Il vostro cielo segnala, inoltre, che la vostra creatività vi darà modi di affrontare ogni situazione in maniera brillante. E, con la consapevolezza che siete sempre i più originali, anche a riusare alcune risorse che altri credevano perdute…

Pesci

Che cielo dolce per i Pesci, che stanno vivendo un momento profondo, intuitivo e denso di emozione. La bella Venere in Toro, potentissima e a voi compatibile, segnala che inizia un periodo in amore di sicurezze e certezze. Costruzione e anche un bel progetto che riguarda la famiglia e gli affetti. Potrete contare su amici fidati e persone che vi collaborano in maniera felice e, così, radicare meglio nel vostro mondo affettivo stima, affetto e tanta buona energia. Al lavoro vi sentite splendidamente appagati, da quando potete contare su un ruolo più centrato su di voi.