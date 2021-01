C'è una nuova zona rossa in Sicilia. Si tratta del Comune di San Fratello, in provincia di Messina. A firmare l'ordinanza, nella giornata di ieri, è stato il presidente della Regione Nello Musumeci. La decisione era nell'aria ed è arrivata a stretto giro dalla richiesta dell'amministrazione della cittadina nel cuore dei Nebrodi. Il provvedimento entrerà in vigore domani 7 gennaio con validità fino a giorno 21. Vigerà, come si legge nel documento, «il divieto di accesso e allontanamento dal territorio comunale fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute».