Oltre otto chili di droga in casa a Sciacca, in provincia di Agrigento. È per questo motivo che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Sciacca hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Otto chili di droga in casa a Sciacca

L’arresto è scattato dopo una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione del giovane. Nel corso dell’attività, i militari hanno rinvenuto, in diversi punti dell’immobile, 79 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 8,2 chili. Sempre all’interno della casa del 28enne, i carabinieri hanno trovato anche circa 290 grammi di cocaina purissima. E diverso materiale solitamente utilizzato per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente.

L’arresto del 28enne

Il considerevole quantitativo di stupefacente, qualora immesso sul mercato locale, avrebbe fruttato proventi illeciti di notevole entità, alimentando le piazze di spaccio del territorio. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Il 28enne trovato con oltre otto chili di droga a casa a Sciacca è stato arrestato. Espletate le formalità di rito, su disposizione della procura di Sciacca, l’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Agrigento.