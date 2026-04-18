La settimana dal 20 aprile si apre con gli effetti della Luna nuova in Ariete sull’oroscopo di tutto lo zodiaco. Tra i colleghi segni di Fuoco, i Leoni si ricaricano di coraggio, mentre il Sagittario torna esuberante come sempre. Sul fronte dei Terra, i Toro languono tra le braccia di Venere, la Vergine sembra aver superato tutti gli ostacoli e il Capricorno, con la prospettiva chiara, si dedica anche all’amore. Tra gli Acqua, il Cancro deve prendere più coscienza di realtà e conseguenze delle scelte, mentre allo Scorpione tocca il sentimentalismo e per i Pesci, finalmente, un po’ di dolcezza. Nei segni d’Aria, infine, i Gemelli aspettano di canalizzare i loro percorsi lavorativi. Mentre la Bilancia dovrà trovare soluzioni e strategie, e l’Acquario, festante di successi, rifiuta di legarsi. Ecco la settimana completa nella nostra rubrica astrologica.

Ariete

Dopo la Luna nuova dell’appena trascorso fine settimana, che avete ospitato proprio voi, i due luminari zodiacali escono dal vostro segno. Ma non sentitevi trascurati: vi lasciano comunque in un’affollata compagnia, considerato che il vostro cielo vede la presenza di tanti pianeti. E vi salutano dopo avervi donato una visione chiara di tutto ciò che potete fare. Il cielo è decisamente generoso di occasioni in tutti i settori: usate bene tutte queste possibilità.

Toro

Voi Toro che state vivendo un momento molto piacevole, in compagnia della bella Venere che rimette tutto in ordine in amore. In questa settimana dal 20 aprile vi sentirete presi e compresi da un’onda emozionale e il vostro oroscopo sembra pervaso da una sensazione di compimento che genera serenità e benessere. Proprio questo fine settimana, inoltre, Urano vi saluta per migrare definitivamente in Gemelli: ponendo, così, fine a un ciclo di sette anni e portandovi a vivere molto meglio la vostra vita.

Gemelli

Sarà l’ultima settimana di fluttuazione incontrollata per voi Gemelli, poiché Urano arriverà a cambiare veramente tutto. E a farvi entrare nel vivo dei cambiamenti, assolutamente certi che finalmente gli sforzi profusi hanno portato la svolta che da tempo desideravate. Il che significa ricominciare e riparametrare ogni aspetto della vostra vita. Che vorrà essere vissuta in maniera molto diversa dal solito, per via di impegni altri, diversi e più totalizzanti. Manca solo un po’ di centratura in amore.

Cancro

Dopo l’appena trascorso weekend, con una Luna Nuova decisamente incisiva, ecco che la settimana porta l’applicazione di ciò che voi Cancro avete teorizzato: una strategia nuova, diversa ed efficace. Consci del fatto che dovrete adattarvi molto di più alle condizioni che si sono create, ecco che dovrete essere più critici. Meno sognatori e fortemente più saldi nell’ottenere risultati veloci e concreti. In amore, forse, volete cose diverse da ciò che desidera il partner.

Leone

Bellissima settimana per voi Leone, che state vivendo – già dalla Luna nuova dello scorso weekend – un momento di rinascita piena e totale. Che vi rende forti nei confronti di voi stessi e vi mette nelle condizioni di estendervi nelle dimensioni che volevate coltivare. Al lavoro siete tornati a essere centrali e capaci di gestire tutto, mentre in amore sembra che si ritrovi la passione e la voglia di costruire qualcosa di solido.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

Cielo totalmente sgombro per la Vergine, in questa settimana dal 20 aprile, in cui l’oroscopo non trova traccia di problemi, ansie e restrizioni. Il cielo vi restituisce qualcosa che non si può comprare: la stima a lavoro con dei risultati davvero ottimi, che potrete raggiungere in maniera veloce e pratica. Concentrandovi sugli obiettivi e avendo dialogato in maniera impeccabile. Non mancheranno le gratifiche e le conferme che tanto aspettavate. Si sbloccano tante situazioni ferme da troppo tempo.

Bilancia

La Luna nuova in Ariete ha innescato una presa di coscienza in voi Bilancia: che, secondo l’oroscopo, in questa settimana dal 20 aprile affronterete in maniera molto forte. Basta temporeggiare, adesso dovrete investire in direzioni importantissime che avranno il potere di ribaltare la vostra vita, nell’arco dei prossimi tre anni. Proverete a valutare ogni tipo di opzione e il da farsi, anche con il partner o una persona fidata.

Scorpione

Il vostro cielo, adesso, si alleggerisce non poco. E voi Scorpione tornate a fiorire e a fare del vostro meglio in maniera più leggera. Confortati da tante piccole cose che sembrano allinearsi per il verso giusto. Questa settimana è protagonista l’amore, con l’emozione forte che provate rispetto al partner. Mentre si fanno sempre più chiare le situazioni lavorative, che vi danno una sicurezza stabile e molto più positiva. Regalandovi la sensazione di sentirvi al sicuro.

Sagittario

Ottimo cielo, questa settimana, per voi Sagittario. Che, già dalla Luna nuova in Ariete, godete di tantissime opportunità lavorative. E sembrate avviare nuovi filoni della vostra vita, che investe in direzioni ancora inesplorate. I pianeti dall’Ariete fanno da motrice e portano le cose verso dove volete che vadano. In amore, intanto, siete più morbidi, mentre i single sono molto fortunati con le passioni e riscuotono un notevole consenso.

Capricorno

I Capricorno sono molto motivati questa settimana, poiché sapranno perfettamente a cosa vanno incontro. Molti di voi vogliono investire nel lavoro e nella carriera e, finalmente, i pianeti vi daranno la panoramica più chiara. Che vi mette davanti ogni passaggio necessario al fine di riuscire. A farvi stare bene ci pensa Venere in trigono dal Toro, rendendo al meglio nelle questioni intime, in cui ritrovate le speranze.

Acquario

Inizia una settimana che vede voi Acquario protagonisti e forti di tantissimi incarichi, che vi vengono affidati con stima e affetto. Mentre tutto si fa più sorprendente, sentite già che il vostro pianeta, Urano, sta per cambiare zona zodiacale. Regalando, finalmente, un periodo molto più sereno a voi che non volete più sentirvi soffocati e impediti in nulla. Il vostro interesse affettivo, per adesso, è refrattario, ma sicuramente state vivendo un momento fortemente passionale.

Pesci

Un cielo sgombro e pieno di leggerezza permette a voi Pesci di librarvi nel sentimento puro. E farvi sentire molto appagati dei risultati conseguiti a livello pratico, per cui penate decisamente un po’. Mentre tutto nella vostra vita sembra meno stressato e preso dal vorticare degli eventi, avrete tutto il tempo di pensare a una piccola vacanza e a rendere al meglio nel delicato romanticismo che vi attraversa.