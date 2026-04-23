Agrigento, arrestato mentre ritira un pacco con 10 chili di hashish

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Arrestato mentre ritira un pacco con circa dieci chili di hashish. Ad arrestarlo sono stati i finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta, in collaborazione con il comando provinciale di Agrigento. Le fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente circa 23 chili di hashish e marijuana, oltre a denaro contante per circa 86mila euro.

Pacco con dieci chili di hashish, arrestato

Le fiamme gialle del gruppo di Caltanissetta e della sezione Goa del nucleo di polizia economico-finanziaria, con la collaborazione della tenenza di Licata, hanno arrestato l’uomo originario della provincia di Agrigento mentre stava ritirando un pacco pieno di hashish da uno spedizioniere. Precisamente, all’interno sono stati trovati poi circa dieci chili di sostanza stupefacente.

Le perquisizioni

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di scoprire circa 86mila euro in contanti. Ritenuti dai finanzieri provento dell’attività di spaccio. In casa dell’uomo, inoltre, sono stati trovati altri 13 chili di droga tra hashish e marijuana. Oltre a materiale utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L’uomo originario dell’Agrigentino è stato arrestato e portato in carcere. La droga era sicuramente destinata alle piazze di spaccio delle province di Caltanissetta e Agrigento. Se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 400mila euro.