Dietro le visiere di plastica, le mascherine e le pesanti tute bianche, gli angeli del Covid center dell’ospedale Umberto I di Siracusa oggi in corsia hanno portato a sorpresa un po’ di calore e senso di festa tra chi lotta per sconfiggere le malattie e può vedere i propri familiari soltanto attraverso il cellulare o un tablet.

Cappelli di Babbo Natale in testa e "Buon Natale" scritto a pennarello sulle spalle delle tute, gli operatori sanitari del Covid center di Siracusa hanno rallegrato la corsia cantando e ballando. Un momento di festa e di sorrisi che medici, infermieri, operatori socio-sanitari hanno voluto non fare mancare per questo Natale, ricordandosi anche del compleanno di una paziente davanti alla quale si sono presentati con tanto di panettone e candelina da spegnere.

«È un modo per farci sentire vicini per un Natale così particolare - spiega il direttore del reparto Malattie infettive Antonella Franco - e dimostrare tutto il nostro affetto ai nostri pazienti di cui ci prendiamo cura ogni giorno. Sappiamo di non potere sostituire i loro cari ma vogliamo che sentano ancora di più oggi, secondo lo spirito natalizio, la nostra vicinanza e il nostro affetto».