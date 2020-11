«Sono risultato positivo al tampone rapido. Da questo momento starò in autoisolamento fino a quando non avrò i risultato del tampone molecolare e secondo i canoni delle linee guida. Sto bene, non ho nessun sintomo, ma è giusto darvi questa notizia. Lavorerò da casa». Poche parole quelle del deputato regionale e sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, che ieri ha annunciato di avere probabilmente contratto il virus.