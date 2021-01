Tre morti . È questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 26 Pachino-Rosolini , in provincia di Siracusa. A scontrarsi - per cause che sono ancora in fase di accertamento - sono stati un camion e un'auto , una Nissan Primera.

Tre morti. È questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 26 Pachino-Rosolini, in provincia di Siracusa. A scontrarsi - per cause che sono ancora in fase di accertamento - sono stati un camion e un'auto, una Nissan Primera.

A seguito dell'impatto sono morti tutti e tre gli occupanti della macchina, uno dei quali è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. Sotto shock il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa. Adesso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.