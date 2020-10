Una lunga giornata di trattative terminata con le mani alzate verso il cielo in segno di resa e la consegna del figlio alle forze dell'ordine. Giuseppe Frasillo si è arreso dopo avere sequestrato il bambino nella sua casa a Mazara del Vallo. Una situazione carica di tensione perché l'uomo minacciava di farla finita e aveva a disposizione un fucile a canne mozze, a quanto pare detenuto illegalmente. Da Roma erano già arrivati in città gli agenti del nucleo operativo centrale di sicurezza, gruppo speciale della Polizia addestrato per le operazioni ad alto rischio. La prospettiva era quella di un'intervento per provare a liberare il bambino ma fortunatamente Frasillo ha deciso di arrendersi.