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Palermo, arrestato un pusher: un minorenne come cassiere

06/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A Palermo i carabinieri hanno arrestato un pusher che impiegava un minorenne per lo spaccio. I militari della stazione San Filippo Neri, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, hanno arrestato un 29enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di droga.

La droga nascosta nell’incavo di un muro

L’operazione è scattata in via Fausto Coppi tra i padiglioni del quartiere Zen 2. Lì i militari hanno sorpreso l’indagato mentre gestiva una fiorente attività di spaccio. Il modus operandi del 29enne è stato ricostruito grazie a un’attenta osservazione. L’uomo prelevava le dosi di stupefacenti da un incavo ricavato in un muro sulla pubblica via, avvalendosi della collaborazione di un minorenne impiegato per incassare i soldi delle cessioni di sostanza stupefacente. All’atto dell’intervento dei militari, mentre il 29enne è stato bloccato, il ragazzo è riuscito a scappare e dileguarsi rapidamente tra i vicoli della zona, sottraendosi alla cattura.

Il pusher arrestato a Palermo

La perquisizione ha permesso di recuperare un sacchetto contenente 30 dosi di hashish (circa 30 grammi) e 10 di marijuana (oltre 6 grammi). Dosi già pronte per essere immesse sul mercato. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti (Lass) del comando provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.

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