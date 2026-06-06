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Un incendio è divampato la notte scorsa a Capaci, in provincia di Palermo, dove le fiamme hanno danneggiato una stazione di servizio Eni. Secondo le prime informazioni raccolte, a causa del rogo, sono state gravemente danneggiate delle colonnine per l’erogazione del Gpl ed è stato distrutto un veicolo che si trovava nell’area autolavaggio.

L’intervento per l’incendio a Capaci

Sul posto dell’incendio a Capaci sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carini (nel Palermitano). In supporto sono arrivati i colleghi del distaccamento Nord 1 dei vigili del fuoco di San Lorenzo del nucleo nucleare, biologico, chimico, radiologico (Nbcr). Subito hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Presenti alla stazione di servizio Eni interessata dalle fiamme anche i carabinieri.

Le indagini

Che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, stabilire la natura dell’incendio e individuare le eventuali responsabilità. Secondo le prime indagini, il rogo sarebbe doloso. Potrebbe, dunque, inserirsi nella lunga serie di intimidazioni che, nell’ultimo periodo, hanno colpito diverse attività nel Palermitano.